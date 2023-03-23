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Сегодня, 05:30

Боброва оценила номер Валиевой на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва оценила номер Камилы Валиевой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я считаю, что это супернедооцененный номер. Я бы чуть-чуть больше обыграла бубен, он был очень громкий, и это можно было на льду классно обыграть, еще что-то с ним сделать. Но то, как она музыкально все это делала, а это барабаны, это очень сложно! Все эти движения, все в стилистике, все в теме.

По музыке — сопровождение, с которого начинается, медленная часть и потом большая, когда в апофеозе она все-таки вызывает дождь... Мне кажется, целостный номер для одиночника. В паре всегда можешь обыграть какую-то историю вдвоем. А тут Шаманка вышла и очень классно откатала. Мне понравилась Валиева», — цитирует «Чемпионат» Боброву.

Фигуристка Камила Валиева получила приз зрительских симпатий на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

 
Алина Загитова в&nbsp;образе Мэрилин Монро. Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5041659-bobrova-o-valievoj-v-obraze-shamanki-eto-supernedoocenyonnyj-nomer.html
Фигурное катание
Екатерина БОБРОВА
Камила Валиева
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