Боброва оценила номер Валиевой на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва оценила номер Камилы Валиевой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я считаю, что это супернедооцененный номер. Я бы чуть-чуть больше обыграла бубен, он был очень громкий, и это можно было на льду классно обыграть, еще что-то с ним сделать. Но то, как она музыкально все это делала, а это барабаны, это очень сложно! Все эти движения, все в стилистике, все в теме.

По музыке — сопровождение, с которого начинается, медленная часть и потом большая, когда в апофеозе она все-таки вызывает дождь... Мне кажется, целостный номер для одиночника. В паре всегда можешь обыграть какую-то историю вдвоем. А тут Шаманка вышла и очень классно откатала. Мне понравилась Валиева», — цитирует «Чемпионат» Боброву.

Фигуристка Камила Валиева получила приз зрительских симпатий на турнире по шоу-программам «Русский вызов».