Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты короткой программы «Гран-при» Франции. Российские фигуристки занимают три первых места после первого соревновательного дня.

«Выступление наших фигуристок шикарное. Все три оказались на подиуме, но пока это промежуточный результат. У всех трех участниц чисто исполнены короткие программы. За Синицыной практически никогда не наблюдал, поэтому для меня она является открытием. Меня радует ее чисто исполненная короткая программа. Косторная на задоре, с улыбкой на лице, также чисто откатала программу, но без тройного акселя. По-моему мнению, он нужен, чтобы бороться за путевку в Пекин», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта высказался о новой программе Анны Щербаковой.

«Что касается Щербаковой, то она презентовала новую программу, которая, на мой взгляд, все-таки лучше. Новый вариант ей больше идет. По ходу сезона она будет ее обкатывать, учитывая, что постановка программы завершилась примерно неделю назад. В дальнейшем Анна будет легче смотреться. В ее программе есть сгусток внутренней энергии. Щербакова молодец, что может достойно показывать свои глубинные дары. В целом короткая программа для российских фигуристок прошла замечательно, а основную борьбу ожидаю уже завтра», — добавил Ягудин в интервью «СЭ».

По итогам короткой программы «Гран-при» Франции первой стала Анна Щербакова (77,94 балла), второе место заняла Алена Косторная (76,44 балла), а Ксения Синицына (69,89 балла) — третья.

Произвольная программа «Гран-при» Франции пройдет завтра, 20 ноября.