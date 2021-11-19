В Госдуме поздравили российских фигуристок с успешным выступлением в короткой программе на «Гран-при» Франции

Председатель комитета Государственной думы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» выступление российских фигуристок в короткой программе на «Гран-при» Франции.

«Только положительные эмоции от таких новостей! Я поздравляю школу фигурного катания России, федерацию и самих девушек, тренеров. У девушек наших все впереди, все только начинается. Это очень приятная и радостная новость в предверии Олимпиады. Конечно, конкуренция в фигурном катании у нас серьезная. Это хорошо, но надо аккуратно к этому относиться, потому что места на Олимпиаду и чемпионат мира ограничены», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место по итогам короткой программы «Гран-при» Франции. Второй стала Алена Косторная, третье место заняла Ксения Синицына.

Произвольные программы на турнире фигуристки представят завтра, 20 ноября.