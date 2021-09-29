Олимпийский чемпион и телеведущий Алексей Ягудин рассказал об опыте участия в экстремальном реалити-шоу в Африке.

— Вы недавно участвовали в реалити-шоу в Африке. Что было самое экстремальное?

— Мне предложили проект, говорят — это ж юмор, хорошо проведем время! Ну ладно. Я приехал, в 6 утра подъем, сафари — и сразу первое испытание, где в этой воде вся тварь. И все они ко мне приплыли. Все это говно кишело вокруг меня! Я чуть сердечный приступ не поймал. Встал, как балерина, на одну ножку и молился, чтобы Славка Малафеев помог. Он бесстрашный человек! Мне потом Бузова с Галустяном говорят: «А что вы два дня молчите?» А я говорю — да вот жду, когда юмор начнется. Я ж ради хорошего времяпрепровождения приехал.

— Жуки вкусные?

— Мне неважно, что есть, людей, живших в СССР, уже этим не сломать. Опарыши какие-то — ну и ладно. Но если бы меня попросили с высоты прыгнуть — я бы сказал «нет, спасибо, я домой поехал». А это потом в проекте было, слава богу, вовремя выбыл.

На самом деле, самое сложное — находиться друг с другом постоянно рядом, когда люди начинают раскрываться. У нас было построение по возрасту, по привлекательности — и мы должны были сами решить, кто за кем. А Вика Боня и Стас Ярушин — отгадать, по какому критерию встали. Вот когда было построение по популярности, то... как некоторые себя показали, было для меня удивительно.

— Но вам в целом было не сложно?

— У меня же кличка Человек-не-райдер, так что мне все равно на условия, главное — работать. А там работать не надо было. Ну еды нет — хорошо, еще и похудею. Иногда зарядкой со Славой занимались. Кровать с подогревом была, по сути, жили как в пионерском лагере. Делали кормушки, пытались ловить рыбу, поймали, правда, только одного рака без клешни. Мне было в целом комфортно, но некоторые фобии выбивали из колеи, временами страшно.