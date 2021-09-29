Олимпийский чемпион, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин прокомментировал высказывание главы «Самбо-70» Рената Лайшева о плохой дикции еще одной ведущей проекта — Алины Загитовой.

— Во время съемок вы пошутили, что вы с Алиной Загитовой «немосквичи». Значит, видели комментарий Рената Лайшева про дикцию?

— Конечно. Ехал в машине, знакомый прислал новость. Прочитал и подумал про себя: «Ну вот зачем?» Я знаю Лайшева — он человек с прекрасным чувством юмора и может переступать черту. Хотя здесь он глобально не переступал. По его словам, он просто хотел сделать Алину более профессиональной в плане ведения мероприятий. Я знаю, что он в хорошем смысле может иногда посмеяться над какими-то не очень удобными вещами. Ну, сказал и сказал.

— Не перегиб?

— Ну вообще да, не очень прикольно.

— Во втором сезоне почувствовали, что Загитова уже совсем профессиональная ведущая?

— Слышал одну фразу, которая для меня была показательна: «Не надо говорить вместе со мной, я знаю, что хочу донести, я буду делать это сама!» Потому что очень сложно работать с «ухом», когда кто-то вклинивается. Если раньше нужна была помощь, сейчас я вижу, что она сама по ходу выступления додумывает, что спросить, сама это потом делает. Она работала перед выпуском над своей немосковской дикцией и подошла подготовленной. Я с листа записывал, ей пока рано, но все подводки она знала.