Олимпийский чемпион и телеведущий снова отжигает.

В Москве прошли съемки первого выпуска шоу «Ледниковый период». После многочасовой работы неутомимый Алексей Ягудин нашел еще 15 свободных минут. Настало время ошеломительных историй.

Поколение Z можно критиковать, но у них есть внутренняя свобода

— Вообще, тяжело было вливаться, — признался Ягудин. — В прошлом году из-за карантина был душевный подъем, а то когда ничего не делаешь, то стагнируешь и деградируешь. Начали хорошо, но драйва мне не хватило.

— Судя по соцсетям, Даня Милохин — главная звезда шоу. Какие впечатления остались от его пары с Евгенией Медведевой?

— С Данькой мы познакомились раньше. Во-первых, виделись на питерском экономическом форуме, где ему задали вопрос про успех. Ответ тогда был фееричным. Помню его эпатажный выход на премии «Муз-ТВ». Спустя несколько недель я его встретил на льду, он пробовался с Женей Медведевой. Ничего из парных элементов не видел, просто Даня катался. Перебросились парой фраз. А потом он прилетал на шоу в Африку на встречу с Юлей Гаврилиной (блогер, девушка Милохина. — Прим. «СЭ»). Немного пообщались там. Он, когда меня увидел, сразу такой: «О, Ягудин, лед, и ты здесь опять!»

Это другое поколение. Можно критиковать, можно подбадривать. Но они вообще другие. Понятно, что критики много, я это вижу по своим соцсетям. У меня более возрастные подписчики и зрители «Ледникового». И когда они видят Даню, Олю Бузову, Ксению Бородину и некоторых других персонажей, то говорят: «Зачем это надо?», «Фу, какой кошмар!».

Но если посмотреть на историю человечества, нашей страны — мы ведь сначала были против тяжелого рока, к примеру. Любые изменения на Земле воспринимались в штыки людьми, которые чувствовали себя уже комфортно. Моя жена прочитала очень много книг про поколение Z. Мы видим его особенности и на своей дочке. Ей говоришь: «Возьми сок в холодильнике». Она открывает, не видит и закрывает. Мы ей предлагаем посмотреть правее, левее, вокруг.

— Большой у вас холодильник, Алексей!

— Просто они видят только конкретный квадрат, прямоугольник — «экран», то есть только картинку. И все. Да, может, у этого поколения нет глубоких познаний литературы и других школьных предметов, которые мы знали наизусть. Они другие, но надо принять их такими, какие они есть. У них есть какая-то внутренняя свобода.

— Понравилось катание пары Медведева/Милохин?

— Да. Всегда фигуристы и их вторые половинки придумывают какие-то образы. А тут ничего не придумывал. Они сыграли самих себя. Вот я Женя Медведева, вот я Даня Милохин. Вот такими мы повстречались, вот такими мы начинаем наш путь в этом проекте.

Но у Дани все равно нет какой-то стеснительности, он абсолютно свободен и делает то, что велит ему его сердце, от души. Возможно, это и повлекло падение пары в дебютном прокате. Хотя на тренировках и близко к этому не было! А я ходил на тренировки и видел ребят. Пусть они сейчас предстали такими. Но думаю, из этой пары что-то получится. Получится вопреки тому, что Женя — одиночница. И у нее есть опыт парного катания с Александром Энбертом в Сочи, 48 спектаклей.

Даня — яркий, не такой, как другие, прекрасно отыгрывает лицом. Мне очень понравилось первое выступление. Но как он будет меняться? Ведь ты не можешь просидеть в этом амплуа весь «Ледниковый период» — вот эти «ха-ха». Я даже слышал, как Илья Авербух говорил: «А куда мы можем двигаться?» Мне тоже интересно. Ведь на нашем проекте у каждого участника задача быть разным.

Лайшев — человек с прекрасным чувством юмора

— В первый день съемок было историческое событие — Алина Загитова брала интервью у Евгении Медведевой. У вас это вызвало какие-то эмоции?

— У меня сидела тут дочка Мишель и говорит: «Хочу есть, пойдем домой». Вот у меня так же — на это не надо обращать внимания. Мне вот абсолютно все равно, что у них там происходит. Помню, как у меня миллиард лет подряд спрашивали про Женьку Плющенко. Он вел «Ледниковый период», а я в нем выступал. Спрашивали: «А как он будет брать у тебя интервью?», «А что ты будешь ему отвечать?». Это все накручено СМИ, хайп, новости. Но один мой знакомый правильно сказал: «А о чем писать? О том, что Ягудин комментирует фигурное катание?» Это неинтересно.

— Во время съемок вы пошутили, что вы с Алиной Загитовой «немосквичи». Значит, видели комментарий Рената Лайшева про дикцию?

— Конечно. Ехал в машине, знакомый прислал новость. Прочитал и подумал про себя: «Ну вот зачем?» Я знаю Лайшева — он человек с прекрасным чувством юмора и может переступать черту. Хотя здесь он глобально не переступал. По его словам, он просто хотел сделать Алину более профессиональной в плане ведения мероприятий. Я знаю, что он в хорошем смысле может иногда посмеяться над какими-то не очень удобными вещами. Ну, сказал и сказал.

— Не перегиб?

— Ну вообще да, не очень прикольно.

— Во втором сезоне почувствовали, что Загитова уже совсем профессиональная ведущая?

— Слышал одну фразу, которая для меня была показательна: «Не надо говорить вместе со мной, я знаю, что хочу донести, я буду делать это сама!» Потому что очень сложно работать с «ухом», когда кто-то вклинивается. Если раньше нужна была помощь, сейчас я вижу, что она сама по ходу выступления додумывает, что спросить, сама это потом делает. Она работала перед выпуском над своей немосковской дикцией и подошла подготовленной. Я с листа записывал, ей пока рано, но все подводки она знала.

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чуть сердечный приступ не поймал, когда вся тварь приплыла ко мне

— Расскажите про Африку, вы же участвовали в реалити-шоу. Что было самое экстремальное?

— Мне предложили проект, говорят — это ж юмор, хорошо проведем время! Ну ладно. Я приехал, в 6 утра подъем, сафари — и сразу первое испытание, где в этой воде вся тварь. И все они ко мне приплыли. Все это говно кишило вокруг меня! Я чуть сердечный приступ не поймал. Встал, как балерина, на одну ножку и молился, чтобы Славка Малафеев помог. Он бесстрашный человек! Мне потом Бузова с Галустяном говорят: «А что вы два дня молчите?» А я говорю — да вот жду, когда юмор начнется. Я ж ради хорошего времяпрепровождения приехал.

— Жуки вкусные?

— Мне неважно, что есть, людей, живших в СССР, уже этим не сломать. Опарыши какие-то — ну и ладно. Но если бы меня попросили с высоты прыгнуть — я бы сказал «нет, спасибо, я домой поехал». А это потом в проекте было, слава богу, вовремя выбыл.

На самом деле, самое сложное — находиться друг с другом постоянно рядом, когда люди начинают раскрываться. У нас было построение по возрасту, по привлекательности — и мы должны были сами решить, кто за кем. А Вика Боня и Стас Ярушин — отгадать, по какому критерию встали. Вот когда было построение по популярности, то... как некоторые себя показали, было для меня удивительно.

— Но вам в целом было не сложно?

— У меня же кличка Человек-не-райдер, так что мне все равно на условия, главное — работать. А там работать не надо было. Ну еды нет — хорошо, еще и похудею. Иногда зарядкой со Славой занимались. Кровать с подогревом была, по сути, жили как в пионерском лагере. Делали кормушки, пытались ловить рыбу, поймали, правда, только одного рака без клешни. Мне было в целом комфортно, но некоторые фобии выбивали из колеи, временами страшно.

Главная новость сезона — выступление Кондратюка

— Что больше всего запомнилось в начале спортивного сезона?

— Безусловно, пять четверных Трусовой на контрольных прокатах. Но опять же, это открытая, очень важная, но тренировка. Без выставления баллов. Понравилось выступление Косторной, был исполнен тройной аксель в произвольной программе. Не хочу никого подкалывать, но в прошлом сезоне ей было явно тяжеловато. Читал интервью Глейхенгауза, что они пытаются ее вернуть, а она себя тормозит. Но пока не начнутся реальные соревнования, а не все эти «бэшки», что-то говорить рано. Так что главная новость — три путевки на Олимпиаду у мужчин, добытые Колядой и Семененко, которые подтвердил своим выступлением Кондратюк. Я еще комментировал юниоров — Акатьева очень понравилась. У Самоделкиной почти все четверные на тренировке, кроме флипа. Жилина клево выступила. Но все-таки то, за чем мы всегда следим, — это взрослый уровень, тем более в олимпийский сезон.

— В юниорах у Евгения Плющенко, получается, пошли победы — Зинина, Жилина, Муравьева высоко. Правильно сменили курс развития академии?

— Да и хорошо, что побеждают. Когда наши это делают, всегда хорошо! Но ответ тут прост — посмотрите трансляции любого юниорского турнира. Зрителей нет. Их интересуют крупные турниры. Если этот юниоры продержатся и будут так же выстреливать на взрослом уровне, как бывшие юниорки Трусова, Щербакова, Валиева, мы будем только искренне рады. Потому что в конечном итоге важнее всего победы российских фигуристов на крупных международных турнирах — чемпионатах Европы, мира, Олимпиадах.