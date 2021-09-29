Алексей Ягудин высказался о тренерских успехах Евгения Плющенко

Олимпийский чемпион, фигурист и телеведущий Алексей Ягудин назвал главное событие начавшегося сезона, а также оценил успехи Евгения Плющенко на юниорском уровне — его подопечные выиграли несколько турниров.

— Что больше всего запомнилось в начале спортивного сезона?

— Безусловно, пять четверных Трусовой на контрольных прокатах. Но опять же, это открытая, очень важная, но тренировка. Без выставления баллов. Понравилось выступление Косторной, был исполнен тройной аксель в произвольной программе. Не хочу никого подкалывать, но в прошлом сезоне ей было явно тяжеловато. Читал интервью Глейхенгауза, что они пытаются ее вернуть, а она себя тормозит. Но пока не начнутся реальные соревнования, а не все эти «бэшки», что-то говорить рано. Так что главная новость — три путевки на Олимпиаду у мужчин, добытые Колядой и Семененко, которые подтвердил своим выступлением Кондратюк. Я еще комментировал юниоров — Акатьева очень понравилась. У Самоделкиной почти все четверные на тренировке, кроме флипа. Жилина клево выступила. Но все-таки то, за чем мы всегда следим, — это взрослый уровень, тем более в олимпийский сезон.

— В юниорах у Евгения Плющенко получается, пошли победы — Зинина, Жилина, Муравьева высоко. Правильно сменили курс развития академии?

— Да и хорошо, что побеждают. Когда наши это делают, всегда хорошо! Но ответ тут прост — посмотрите трансляции любого юниорского турнира. Зрителей нет. Их интересуют крупные турниры. Если этот юниоры продержатся и будут так же выстреливать на взрослом уровне, как бывшие юниорки Трусова, Щербакова, Валиева, мы будем только искренне рады. Потому что в конечном итоге важнее всего победы российских фигуристов на крупных международных турнирах — чемпионатах Европы, мира, Олимпиадах.