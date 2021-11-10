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«Поздновато он затеял смену гражданства». Жулин о переходе российского фигуриста в сборную США

Жулин отреагировал на решение фигуриста Дмитриева принять гражданство США
12:50
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Тренер Александр Жулин отреагировал на решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить карьеру под флагом США.

«У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял свою смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это не большая потеря для нашей страны и не сильное приобретение для сборной США. Но, подчеркну, я желаю ему всего самого наилучшего», — цитирует «Чемпионат» Жулина.

В последний раз Дмитриев выступал под флагом России в 2018 году в рамках этапа серии «Гран-при» в России.

Ранее 29-летний российский фигурист в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4509221-zhulin-o-perehode-dmitrieva-v-sbornuyu-ssha-pozdnovato-on-eto-zateyal-emu-uzhe-pochti-30-let.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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