«Поздновато он затеял смену гражданства». Жулин о переходе российского фигуриста в сборную США
Тренер Александр Жулин отреагировал на решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить карьеру под флагом США.
«У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял свою смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это не большая потеря для нашей страны и не сильное приобретение для сборной США. Но, подчеркну, я желаю ему всего самого наилучшего», — цитирует «Чемпионат» Жулина.
В последний раз Дмитриев выступал под флагом России в 2018 году в рамках этапа серии «Гран-при» в России.
Ранее 29-летний российский фигурист в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4509221-zhulin-o-perehode-dmitrieva-v-sbornuyu-ssha-pozdnovato-on-eto-zateyal-emu-uzhe-pochti-30-let.html
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