«Поздновато он затеял смену гражданства». Жулин о переходе российского фигуриста в сборную США

Тренер Александр Жулин отреагировал на решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить карьеру под флагом США.

«У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял свою смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это не большая потеря для нашей страны и не сильное приобретение для сборной США. Но, подчеркну, я желаю ему всего самого наилучшего», — цитирует «Чемпионат» Жулина.

В последний раз Дмитриев выступал под флагом России в 2018 году в рамках этапа серии «Гран-при» в России.

Ранее 29-летний российский фигурист в интервью «СЭ» рассказал, что продолжит карьеру под американским флагом.