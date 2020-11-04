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«Я этот смех узнаю из тысячи». Фанаты в восторге от видео Загитовой с угощением на «Ледниковом периоде»

12:31
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова не приняла кусочек торта от актера Евгения Пронина во время телешоу «Ледниковый период». Пронин преподнес ведущей лакомство в качестве сюрприза — на протяжении всего проката он был спрятан в его рукаве.

Фанаты были приятно удивлены этим моментом шоу.

? @azagitova ?

Публикация от Alina Zagitova fan account? (@teamzagitova)

krasnovaso: Я одна пересматриваю этот момент тысячу раз?!

eliafeller: Лапка! Этот смех!

semina991: Я этот смех узнаю из тысячи.

oreo_plt_and: Этот смех! Бальзам на душу!

mars.el710: Какая она настоящая, эти эмоции все на лице!

аrin.a2937: Ну и как перестать пересматривать?!

marsel94_official: Принцесса! Такой красивый и нежный голос!

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