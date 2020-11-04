«Я этот смех узнаю из тысячи». Фанаты в восторге от видео Загитовой с угощением на «Ледниковом периоде»
12:31
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова не приняла кусочек торта от актера Евгения Пронина во время телешоу «Ледниковый период». Пронин преподнес ведущей лакомство в качестве сюрприза — на протяжении всего проката он был спрятан в его рукаве.
Фанаты были приятно удивлены этим моментом шоу.
krasnovaso: Я одна пересматриваю этот момент тысячу раз?!
eliafeller: Лапка! Этот смех!
semina991: Я этот смех узнаю из тысячи.
oreo_plt_and: Этот смех! Бальзам на душу!
mars.el710: Какая она настоящая, эти эмоции все на лице!
аrin.a2937: Ну и как перестать пересматривать?!
marsel94_official: Принцесса! Такой красивый и нежный голос!