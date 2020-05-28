«Вы гангстеры? Нет, мы русские!» Плющенко и Рудковская станцевали под песню с цитатой из «Брата-2»
18:55
Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новый пост в Instagram.
Рудковская вместе и 37-летний Плющенко станцевали под музыку Карины Кросс — «Russian country dance», которая начинается с цитаты из фильма «Брат-2»: «Вы гангстеры? Нет, мы русские!»
«Танцуем как хотим, мы же русские, согласны», — подписала видео Рудковская.
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