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«Вы гангстеры? Нет, мы русские!» Плющенко и Рудковская станцевали под песню с цитатой из «Брата-2»

18:55
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото instagram.com
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото instagram.com
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Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новый пост в Instagram.

Рудковская вместе и 37-летний Плющенко станцевали под музыку Карины Кросс — «Russian country dance», которая начинается с цитаты из фильма «Брат-2»: «Вы гангстеры? Нет, мы русские!»

«Танцуем как хотим, мы же русские, согласны», — подписала видео Рудковская.

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