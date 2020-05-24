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«Есть свет в конце туннеля». Очередной танец Плющенко, Рудковской и Гном Гномыча под знаменитый хит

18:48
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Александр. Фото instagram.com
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Александр. Фото instagram.com
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в Instagram. 37-летний россиянин показал очередное видео с участием супруги Яны Рудковской и сына Александра.

Плющенко со своей семьей исполнил танец под песню Modern Talking — «You're My Heart, You're My Soul».

«А мы все танцуем, но скоро выдвигаемся на спортивные сборы. Есть свет в конце туннеля», — написал Плющенко в Instagram.

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