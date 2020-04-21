Врач сборной России: «По-хорошему мне «надоедает» Алина Загитова. С ней мы общаемся чаще, чем с другими»

Врач сборной России по фигурному катанию, кандидат медицинских наук Филипп Шветский рассказал, с кем из фигуристов общается чаще всего. По его словам, олимпийская чемпионка Алина Загитова звонит ему чаще всех.

— Как часто вы созваниваетесь, общаетесь с фигуристами сейчас, во время карантина?

— Многие звонят — и те, кто в сборной, и те, кто закончил, — рассказал Шветский в интервью ФФККР. — У меня со всеми — и тренерами, и фигуристами хорошие отношения. С Таней Волосожар, Максом Траньковым на связи, с парами группы Нины Мозер, потому что до этого я пять лет с ними плотно работал. Звонила Лиза Туктамышева, спрашивала, как у меня дела? Никита Кацалапов... В основном интересуются мониторингом ситуации с коронавирусом, задают вопросы, что делать, чтобы избежать последствий... Это нормально. Я всегда учу спортсменов, что лучше ничего не делать, чем делать ничего.

Понятно, со старшими ребятами теснее общаемся. Девочки из группы Этери Георгиевны еще молоды, и в силу возраста, возможно, не так обеспокоены нынешней ситуацией, да и к тому же, у них есть родители, которые разъяснят. А вот кто по-хорошему мне «надоедает», и это правильно — Алина Загитова. С ней мы общаемся чаще, чем с другими, с самого начала карантина. Она молодец. Настоящая олимпийская чемпионка. Есть вопросы, звонит, спрашивает, днем, ночью... Так и должно быть.

— То есть Алина сейчас тренируется?

— Как раз по этим вопросам и звонит. И я как врач хотел бы отметить ее высокую сознательность и самоорганизацию. Она молодец. Поэтому на примере Алины хочу сказать остальным: если есть вопросы, не стесняйтесь, звоните, задавайте. И главное, будьте здоровы.