"Возвращаемся к работе с четким пониманием". Орсер - о включении Медведевой в заявку на ЧМ

Брайан Орсер, являющийся тренером двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, заявил, что доволен включением своей подопечной в заявку на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 19 по 24 марта.
- Сейчас я очень доволен! - приводит слова Орсера сайт телеканала "360". - Процесс выбора кандидатуры был интересный и честный процесс. Теперь мы возвращаемся к работе с четким пониманием. Увидимся со всеми в Японии.
Напомним, выбор состава проводился путем опроса 27 членов тренерского совета. За кандидатуру Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался.
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Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/sport/teper-my-vozvraschaemsja-k-rabote-s-jasnym-videniem-orser-o-vkljuchenii-medvedevoj-v-sostav-na-chempionat-mira-27022019/