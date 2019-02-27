"Возвращаемся к работе с четким пониманием". Орсер - о включении Медведевой в заявку на ЧМ

Брайан Орсер, являющийся тренером двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, заявил, что доволен включением своей подопечной в заявку на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 19 по 24 марта.

- Сейчас я очень доволен! - приводит слова Орсера сайт телеканала "360". - Процесс выбора кандидатуры был интересный и честный процесс. Теперь мы возвращаемся к работе с четким пониманием. Увидимся со всеми в Японии.

Напомним, выбор состава проводился путем опроса 27 членов тренерского совета. За кандидатуру Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался.

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