Воронов не видит смысла лить слезы после короткой программы в Гренобле

Россиянин Сергей Воронов не ставит перед собой задачу занять определенное место на этапе «Гран-при» в Гренобле и не видит смысла лить слезы по неудачным прыжкам. 32-летний фигурист получил за короткую программу 76,60 балла и занимает седьмое место.

Спортсмен справился с каскадом «четверной лутц — тройной тулуп», однако сделал «бабочку» на тройном лутце, и ошибся на тройном акселе.

— Лутц был сорван, но я уже в сознательном возрасте — слезы лить бесполезно, — приводит ТАСС слова Воронова. — Остальное было рабочим, боролся, дальше продолжу бороться с самим собой. Я слишком долго в спорте, чтобы делать ставки на то, какое место я в итоге займу, нужно справляться со своими задачами — это для меня важнее всего.

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