Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание и трансляции
Серия «Гран-при» переехала из Северной Америки в Европу. Французский Гренобль проводит соревнования с 1 по 3 ноября.
Первый этап серии две недели назад принял американский Лас-Вегас, второй прошел в предыдущий уик-энд в канадской Келоуне.
Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, заключена в женском одиночном катании. Россиянки претендуют на победы на всех этапах «Гран-при». На Skate Amercia первой стала Анна Щербакова (сборную также представляли Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова), на Skate Canada — установившая два мировых рекорда Александра Трусова (вместе с ней выступали Евгения Медведева и Серафима Саханович, среди конкуренток была японка Рика Кихира).
В Гренобле выступит олимпийская чемпионка, победительница всех топ-турниров мира фигурного катания Алина Загитова. Также Россию представляют Алена Косторная и Мария Сотскова.
Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.
Расписание Гран-при Франции (время московское)
1 ноября, пятница
16:25 Мужчины. Короткая программа
18:25 Танцы. Ритм-танец
20:10 Женщины. Короткая программа
22:05 Пары. Короткая программа
2 ноября, суббота
15:15 Мужчины. Произвольная программа
17:25 Танцы. Произвольный танец
20:55 Женщины. Произвольная программа
23:05 Пары. Произвольная программа
3 ноября, воскресенье
16:25 Показательные выступления
Состав сборной России на Internationaux de France
женщины — Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова
мужчины — Александр Самарин, Сергей Воронов, Антон Шулепов
спортивные пары — Наталья Забияко/Александр Энберт, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
танцы на льду — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро
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