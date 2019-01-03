Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание и трансляции

Третий этап Гран-при-2019/20 — серия теперь в Европе.

Серия «Гран-при» переехала из Северной Америки в Европу. Французский Гренобль проводит соревнования с 1 по 3 ноября.

Первый этап серии две недели назад принял американский Лас-Вегас, второй прошел в предыдущий уик-энд в канадской Келоуне.

Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, заключена в женском одиночном катании. Россиянки претендуют на победы на всех этапах «Гран-при». На Skate Amercia первой стала Анна Щербакова (сборную также представляли Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова), на Skate Canada — установившая два мировых рекорда Александра Трусова (вместе с ней выступали Евгения Медведева и Серафима Саханович, среди конкуренток была японка Рика Кихира).

В Гренобле выступит олимпийская чемпионка, победительница всех топ-турниров мира фигурного катания Алина Загитова. Также Россию представляют Алена Косторная и Мария Сотскова.

Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.

Расписание Гран-при Франции (время московское)

1 ноября, пятница

16:25 Мужчины. Короткая программа

18:25 Танцы. Ритм-танец

20:10 Женщины. Короткая программа

22:05 Пары. Короткая программа

2 ноября, суббота

15:15 Мужчины. Произвольная программа

17:25 Танцы. Произвольный танец

20:55 Женщины. Произвольная программа

23:05 Пары. Произвольная программа

3 ноября, воскресенье

16:25 Показательные выступления

Состав сборной России на Internationaux de France

женщины — Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова

мужчины — Александр Самарин, Сергей Воронов, Антон Шулепов

спортивные пары — Наталья Забияко/Александр Энберт, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

танцы на льду — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при