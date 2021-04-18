Видео показательного выступления Туктамышевой на командном ЧМ по фигурному катанию
14:35
Капитан сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Японии Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером на турнире.
Спортсменка представила номер под песню «Shallow» в исполнении Брэдли Купера и Леди Гаги.
Сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, Туктамышева заняла второе место в одиночном женском катании.
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