Видео показательного выступления Туктамышевой на командном ЧМ по фигурному катанию

Капитан сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Японии Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером на турнире.

Спортсменка представила номер под песню «Shallow» в исполнении Брэдли Купера и Леди Гаги.

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Сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, Туктамышева заняла второе место в одиночном женском катании.