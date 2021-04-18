Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Видео показательного выступления Туктамышевой на командном ЧМ по фигурному катанию

14:35
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Теги:

Капитан сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Японии Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером на турнире.

Спортсменка представила номер под песню «Shallow» в исполнении Брэдли Купера и Леди Гаги.

Сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, Туктамышева заняла второе место в одиночном женском катании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд