«Очень красиво». Дочь Тутберидзе опубликовала фотографии с Финского залива

Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис в своем Instagram опубликовала совместные фото с Глебом Смолкиным, сделанные на Финском заливе. Парень и девушка выступают вместе в паре в танцах на льду.

«Сегодня побывали на Финском заливе. Очень красиво», — написала Диана.

Вчера, 17 апреля, ученица Тутберидзе Анна Щербакова выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию.