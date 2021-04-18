«Очень красиво». Дочь Тутберидзе опубликовала фотографии с Финского залива
13:33
Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис в своем Instagram опубликовала совместные фото с Глебом Смолкиным, сделанные на Финском заливе. Парень и девушка выступают вместе в паре в танцах на льду.
«Сегодня побывали на Финском заливе. Очень красиво», — написала Диана.
Вчера, 17 апреля, ученица Тутберидзе Анна Щербакова выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
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