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«Очень красиво». Дочь Тутберидзе опубликовала фотографии с Финского залива

13:33
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото «СЭ»
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото «СЭ»
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Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис в своем Instagram опубликовала совместные фото с Глебом Смолкиным, сделанные на Финском заливе. Парень и девушка выступают вместе в паре в танцах на льду.

«Сегодня побывали на Финском заливе. Очень красиво», — написала Диана.

Публикация от Diana Davis (@di__davis)

Вчера, 17 апреля, ученица Тутберидзе Анна Щербакова выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

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