Вице-президент ФФККР: "Все, кто не согласен с решением по Медведевой, пускай смотрят на результаты голосования"

Вера Богуш, вице-президент Федерации фигурного катания России и глава Федерации фигурного катания Самарской области считает, что состав фигуристок, утвержденный Исполкомом Федерации для участия на чемпионате мира в Японии, был принят по спортивному принципу. Выбор состава проводился путем опроса 27 членов тренерского совета. За кандидатуру Евгении Медведевой, включенной в основной состав сборной, высказались 19 человек, за кандидатуру Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался.

- Решение Исполкома было принято по спортивному принципу, - сказала Богуш. - Мы приняли решение выбирать фигуристов не по прокатам, а только по спортивному принципу. Все решается Тренерским советом, потом решение по составу выносится на обсуждение Исполкома. Он может с этим согласиться или высказать свое мнение.

- Считаете справедливым способ утверждения состава при котором не было заседания, а было голосование?

- Ну как? Было решение Тренерского совета, которое вынесли на утверждение Исполкома. Я сама являюсь руководителем, и спортсменам нашего региона можно было по каким-то предыдущим результатам отдать предпочтение, но в данный момент другие ребята выступили лучше, и может, они будут также продолжать выигрывать, а мы перекрываем для них возможность реализации. Считаю, что всегда надо поступать по спортивному принципу.

- Не все согласны с решением оставить в запасе Туктамышеву и Константинову и включить туда Медведеву.

- Кто не согласен, пускай смотрит на результаты голосования исполкома. Не я же только там решала. (Арман Мкртчян)