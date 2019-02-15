Вице-чемпионка мира Леонова примет участие в финале Кубка России

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова подтвердила свое участие в финале Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.

- Да, в Новгород я еду, это будет мой последний старт в сезоне. Цель? Чистый прокат, - рассказала Леонова в разговоре с корреспондентом "СЭ".

Напомним, финал Кубка России может стать определяющим для состава сборной России на чемпионат мира. На путевку в японскую Сайтаму претендуют Евгения Медведева и Станислава Константинова, которые также выступят в Новгороде. Еще одной претенденткой считается Елизавета Туктамышева, которая выступит на Универсиаде. (Дмитрий Кузнецов)

Все о фигурном катании - здесь