Ветлугин поддержал Гуменника: «Заменять программу по доносу какого-то депутата — слишком»

Фигурист Матвей Ветлугин поддержал Петра Гуменника после запрета выступать с короткой программой под музыку группы Rammstein на контрольных прокатах сборной России.

— Мне есть что сказать. Ситуация — бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять ее только по доносу какого-то депутата — это слишком. Он вместе с тренерским штабом долго работал над ней, это титанические усилия. Я просто не понимаю. Если мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах... Если это в действительно происходит, это чрезвычайно плохо. Но чем эта ситуация отличается от таких случаев?

У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдет завтра. Если чувства какого-то депутата ущемятся из-за песни «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»... то под это нам тоже нельзя будет кататься?

— Нужно биться за эту программу?

— Если ему действительно нравится эта программа и он уверен, что хочет это делать — зачем запрещать?

— Ты видишь угрозу спорту, самовыражению?

— Не готов ответить, это масштабный вопрос. Наверное, не вижу. Но считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Если со мной такое произойдет, хочу, чтобы был человек, который заступится за меня. А не будет ждать, пока не пришли за ним, на все можно закрывать глаза.

— Почему ты единственный, кто это сегодня сказал?

— Именно потому что если со мной произойдет такая ситуация, хочу, чтобы мне тоже помогли.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не смог показать выступление под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».