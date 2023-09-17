Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:45

Ветлугин поддержал Гуменника: «Заменять программу по доносу какого-то депутата — слишком»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Матвей Ветлугин поддержал Петра Гуменника после запрета выступать с короткой программой под музыку группы Rammstein на контрольных прокатах сборной России.

— Мне есть что сказать. Ситуация — бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять ее только по доносу какого-то депутата — это слишком. Он вместе с тренерским штабом долго работал над ней, это титанические усилия. Я просто не понимаю. Если мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах... Если это в действительно происходит, это чрезвычайно плохо. Но чем эта ситуация отличается от таких случаев?

У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдет завтра. Если чувства какого-то депутата ущемятся из-за песни «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»... то под это нам тоже нельзя будет кататься?

— Нужно биться за эту программу?

— Если ему действительно нравится эта программа и он уверен, что хочет это делать — зачем запрещать?

— Ты видишь угрозу спорту, самовыражению?

— Не готов ответить, это масштабный вопрос. Наверное, не вижу. Но считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Если со мной такое произойдет, хочу, чтобы был человек, который заступится за меня. А не будет ждать, пока не пришли за ним, на все можно закрывать глаза.

— Почему ты единственный, кто это сегодня сказал?

— Именно потому что если со мной произойдет такая ситуация, хочу, чтобы мне тоже помогли.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не смог показать выступление под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Петр Гуменник и&nbsp;Тилль Линдеманн. Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Матвей Ветлугин
Петр Гуменник
Читайте также
На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты
Друг рассказал о тяжелой болезни скончавшегося режиссера Хвана
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аделия Петросян: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Фигурное катание, контрольные прокаты: музыка к программам спортсменов
Новости
RSS RSS
Все новости