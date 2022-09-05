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Фигурное катание

5 сентября, 14:54

Туктамышева, Коляда и Алиев заявлены на контрольные прокаты в Санкт-Петербурге

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», практически все сильнейшие фигуристы сборной Санкт-Петербурга примут участие в контрольных прокатах, которые пройдут 6-7 сентября на льду СШОР на Туполевской улице.

У женщин в заявке присутствует чемпионка мира Елизавета Туктамышева, у мужчин — призер Олимпиады и чемпионата мира Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, участник Олимпийских игр Андрей Мозалев и вице-чемпион России Макар Игнатов. У пар будут отсутствовать чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вероятно, откатают только короткую программу.

Как сообщает пресс-служба городской федерации, контрольные прокаты в Петербурге впервые в истории пройдут со зрителями.

Фигурное катание
Александра Бойкова
Андрей Мозалев
Дмитрий Алиев
Дмитрий Козловский
Елизавета Туктамышева
Макар Игнатов
Михаил Коляда
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