Туктамышева, Коляда и Алиев заявлены на контрольные прокаты в Санкт-Петербурге

Как стало известно «СЭ», практически все сильнейшие фигуристы сборной Санкт-Петербурга примут участие в контрольных прокатах, которые пройдут 6-7 сентября на льду СШОР на Туполевской улице.

У женщин в заявке присутствует чемпионка мира Елизавета Туктамышева, у мужчин — призер Олимпиады и чемпионата мира Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, участник Олимпийских игр Андрей Мозалев и вице-чемпион России Макар Игнатов. У пар будут отсутствовать чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вероятно, откатают только короткую программу.

Как сообщает пресс-служба городской федерации, контрольные прокаты в Петербурге впервые в истории пройдут со зрителями.