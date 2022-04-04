Валиеву, Трусову, Щербакову и Тутберидзе наградят почетными грамотами Мосгордумы

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова будут награждены почетными грамотами Московской городской думы за заслуги перед городским сообществом.

На прошедшей зимней Олимпиаде в Пекине Щербакова выиграла золото в личном турнире, Трусова завоевала серебряную медаль. Валиева стала победительницей командных соревнований в составе сборной России.

Также на Кубке Первого канала выиграла команда Анны Щербаковой «Красная машина», набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл. Также команда Щербаковой выиграла прыжковый турнир.