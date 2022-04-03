Грузинский фигурист Морис Квителашвили поделился впечатлениями от сезона-2021/22.

«Вот и закончился сезон-2021/22, который был невероятно насыщенным и интересным, — написал Морис в Telegram-канале. — Каждый сезон по-своему незабываем, но олимпийский сезон всегда особенный. Нашей сборной, кроме завоеванных индивидуальных лицензий по всем дисциплинам, представилась возможность впервые в истории Грузии выступать в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022, и это главная особенность этого сезона, учитывая достойное выступление каждого члена команды.

Что касается личных впечатлений и ощущений, то хочется отметить, что сезон был очень ярким и особенным. В этом сезоне мне посчастливилось насладиться успешными выступлениями на важных для меня стартах, быть выбранным лучшим спортсменом года в зимних видах спорта, быть флагоносцем на Олимпийских играх — 2022, завоевать лицензии на следующий чемпионат мира. Таких незабываемых моментов было очень много!

В связи с этим хочу поблагодарить большое количество причастных людей к этим незабываемым событиям, в частности, моих уважаемых родителей, тренеров, друзей фигуристов, команду спортсменов Грузии, болельщиков на трибунах и в соцсетях».

В прошедшем сезоне подопечный Этери Тутберидзе выиграл этап «Гран-при» в России. На Олимпиаде в Пекине он занял шестое место, а на чемпионате мира в Монпелье стал четвертым.