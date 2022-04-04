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Сегодня, 18:05

Софья Самоделкина рассказала о травме ноги

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что не прыгает четверные прыжки из-за травмы.

«Сколько четверных ждать в следующем сезоне? Не знаю. Но, надеюсь, хотя бы пять у меня получится. У меня травма на ноге, поэтому пока без четверных», — сказала Самоделкина Анастасии Скопцовой в ее влоге для Sport24.

Фигуристка владеет тройным акселем, а также четверными лутцем и сальховым.

В сезоне-2021/22 Самоделкина заняла второе место на первенстве России среди юниоров и этапе юниорского «Гран-при» в Любляне. Она стала третьей на этапе «Гран-при» в Красноярске и пятой на взрослом чемпионате России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r_Ma_ID7lrc
Фигурное катание
Софья Самоделкина
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