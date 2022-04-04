Софья Самоделкина рассказала о травме ноги

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что не прыгает четверные прыжки из-за травмы.

«Сколько четверных ждать в следующем сезоне? Не знаю. Но, надеюсь, хотя бы пять у меня получится. У меня травма на ноге, поэтому пока без четверных», — сказала Самоделкина Анастасии Скопцовой в ее влоге для Sport24.

Фигуристка владеет тройным акселем, а также четверными лутцем и сальховым.

В сезоне-2021/22 Самоделкина заняла второе место на первенстве России среди юниоров и этапе юниорского «Гран-при» в Любляне. Она стала третьей на этапе «Гран-при» в Красноярске и пятой на взрослом чемпионате России.