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Валиева сделала три четверных в произвольной программе на «Гран-при» Канады

07:30
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступила с одной ошибкой на тройном акселе в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Она сделала четверной сальхов, тройной аксель со степ-аутом, четверной тулуп в каскаде с тройным, тройной риттбергер, четверной тулуп через ойлер в каскаде с сальховом, каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной лутц.

Фигуристка набрала 180,89 балла за свой прокат (265,08 по сумме). Это новый мировой рекорд по сумме баллов и за произвольную программу.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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