Валиева выиграла этап «Гран-при» в Канаде, россиянки заняли три первых места
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап серии «Гран-при» в Канаде.
15-летняя спортсменка показала лучший результат в произвольной программе (180,89 балла), установив новый мировой рекорд по сумме программ — 265,08 балла. Прежний рекорд также принадлежал Валиевой (249,24).
По итогам этапа весь подиум заняли российские фигуристки: второе место заняла Елизавета Туктамышева (232,88), на третьей строчке — Алена Косторная (214,54).
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
«Гран-при»
Skate Canada
Женщины
Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) — 180,89
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 151,64
3. Маи Михара (Япония) — 142,12
4. Алена Косторная (Россия) — 138,96
5. Вакаба Хигути (Япония) — 135,86
6. Мана Кавабэ (Япония) — 133,22
7. Алиса Лю (США) — 132,90
8. Ли Хэ Ин (Корея) — 127,37
9. Мэдлин Шизас (Канада) — 123,95
10. Карен Чен (США) — 114,67
11. Эмили Баусбек (Канада) — 100,35
12. Элисон Шумахер (Канада) — 95,72
Итог
1. Камила Валиева (Россия) — 265,08
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88
3. Алена Косторная (Россия) — 214,54
4. Маи Михара (Япония) — 210,01
5. Алиса Лю (США) — 206,53
6. Вакаба Хигути (Япония) — 205,27
7. Ли Хэ Ин (Корея) — 190,00
8. Мэдлин Шизас (Канада) — 186,56
9. Мана Кавабэ (Япония) — 186,52
10. Карен Чен (США) — 183,41
11. Эмили Баусбек (Канада) — 159,88
12. Элисон Шумахер (Канада) — 151,19
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