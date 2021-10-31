Валиева выиграла этап «Гран-при» в Канаде, россиянки заняли три первых места

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап серии «Гран-при» в Канаде.

15-летняя спортсменка показала лучший результат в произвольной программе (180,89 балла), установив новый мировой рекорд по сумме программ — 265,08 балла. Прежний рекорд также принадлежал Валиевой (249,24).

По итогам этапа весь подиум заняли российские фигуристки: второе место заняла Елизавета Туктамышева (232,88), на третьей строчке — Алена Косторная (214,54).

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

«Гран-при»

Skate Canada

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) — 180,89

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 151,64

3. Маи Михара (Япония) — 142,12

4. Алена Косторная (Россия) — 138,96

5. Вакаба Хигути (Япония) — 135,86

6. Мана Кавабэ (Япония) — 133,22

7. Алиса Лю (США) — 132,90

8. Ли Хэ Ин (Корея) — 127,37

9. Мэдлин Шизас (Канада) — 123,95

10. Карен Чен (США) — 114,67

11. Эмили Баусбек (Канада) — 100,35

12. Элисон Шумахер (Канада) — 95,72

Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 265,08

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88

3. Алена Косторная (Россия) — 214,54

4. Маи Михара (Япония) — 210,01

5. Алиса Лю (США) — 206,53

6. Вакаба Хигути (Япония) — 205,27

7. Ли Хэ Ин (Корея) — 190,00

8. Мэдлин Шизас (Канада) — 186,56

9. Мана Кавабэ (Япония) — 186,52

10. Карен Чен (США) — 183,41

11. Эмили Баусбек (Канада) — 159,88

12. Элисон Шумахер (Канада) — 151,19