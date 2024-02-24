Авербух отреагировал на попадание дуэта Шевченко — Ежлов на Кубок Первого канала

Хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, очень ярко проявили себя в текущем сезоне.

«Шевченко и Ежлов проявили себя в этом сезоне очень ярко, и я думаю, что это пара со своим лицом», — цитирует Авербуха ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге. Шевченко и Ежлов были приглашены для участия в турнире по итогам голосования среди СМИ.