Авербух отреагировал на попадание дуэта Шевченко — Ежлов на Кубок Первого канала
Хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, очень ярко проявили себя в текущем сезоне.
«Шевченко и Ежлов проявили себя в этом сезоне очень ярко, и я думаю, что это пара со своим лицом», — цитирует Авербуха ТАСС.
Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге. Шевченко и Ежлов были приглашены для участия в турнире по итогам голосования среди СМИ.
Источник: https://tass.ru/sport/20074465
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