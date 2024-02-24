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24 февраля, 13:26

Авербух отреагировал на попадание дуэта Шевченко — Ежлов на Кубок Первого канала

Виктория Кравченко
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Хореограф Илья Авербух заявил, что фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, очень ярко проявили себя в текущем сезоне.

«Шевченко и Ежлов проявили себя в этом сезоне очень ярко, и я думаю, что это пара со своим лицом», — цитирует Авербуха ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге. Шевченко и Ежлов были приглашены для участия в турнире по итогам голосования среди СМИ.

Источник: https://tass.ru/sport/20074465
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