Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

24 февраля, 10:07

Писеев поздравил тренера Тутберидзе с юбилеем

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поздравил тренера Этери Тутберидзе с юбилеем.

«Кто-то говорит, что она очень жксткая, но на самом деле она больше требовательная. Она хочет, чтобы ученицы полностью отдавались работе. Нельзя не уважать Этери Георгиевну, она подняла отечественное и мировое женское одиночное фигурное катание на новый уровень, что тяжело будет превзойти. Этери внесла огромный в клад в то, чтобы фигурное катание сегодня имело такую большую популярность в стране», — цитирует Писеева Metaratings.

Сегодня, 24 февраля, Этери Тутберидзе исполнилось 50 лет.

14
1
Читайте также
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобслеист Воевода считает, что Валиева вернется в спорт после дисквалификации

Валиева поздравила Тутберидзе с днем рождения
Новости
RSS RSS
Все новости