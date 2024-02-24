Писеев поздравил тренера Тутберидзе с юбилеем

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поздравил тренера Этери Тутберидзе с юбилеем.

«Кто-то говорит, что она очень жксткая, но на самом деле она больше требовательная. Она хочет, чтобы ученицы полностью отдавались работе. Нельзя не уважать Этери Георгиевну, она подняла отечественное и мировое женское одиночное фигурное катание на новый уровень, что тяжело будет превзойти. Этери внесла огромный в клад в то, чтобы фигурное катание сегодня имело такую большую популярность в стране», — цитирует Писеева Metaratings.

Сегодня, 24 февраля, Этери Тутберидзе исполнилось 50 лет.