Валиева отреагировала на то, что автор музыки к сериалу «Уэнсдэй» выложил ее показательный номер

Олимпийская чемпионка Камила Валиева отреагировала на то, что автор музыки к сериалу «Уэнсдэй» Дэнни Эльфман выложил ее показательный номер в своей соцсети.

На чемпионате России в Красноярске Валиева представила новый показательный номер под композицию из популярного сериала.

«Дэнни Эльфман, американский музыкант и композитор, автор музыки к многочисленным голливудским фильмам, в том числе и к сериалу «Wednesday», опубликовал мою версию танца у себя в сторис! Неожиданная и очень приятная новость!

Также о выступлении написали не только российские СМИ, но и международные издания: Cosmopolitan, TODAY, NBC, Business Insider, CNN Sports, People, Insider.

Большое спасибо всем за этот фидбэк! Невероятно здорово получить такой подарок под Новый год!» — написала Валиева в своем Telegram-канале.

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ. Первой стала Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.