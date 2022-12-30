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Лайшев эмоционально отреагировал на слова Бабилонии, попросившей убрать статью о показательном номере Валиевой

Мария Гусева
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев резко отреагировал на слова бывшей американской фигуристки Тай Бабилонии, которая попросила аккаунт телешоу Today удалить статью о показательном номере Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске.

«Нельзя назвать примером русофобии поступок бывшей фигуристки, — цитирует Sport24 Лайшева. — Этому название — тупое бескультурное хулиганство. Зависть таланту, мастерству и красоте. К тому, что они не могут быть такими сильными, как мы. Не знают, чем нам отомстить. Чем мы спокойнее и увереннее во всех отраслях, тем это их больше бесит. Хотят видеть нас неандертальцами. Думают так: они высокоразвитая нация, и вдруг кто-то еще смеет претендовать на место выше. Поэтому у них путь в никуда по жизни».

На чемпионате России 16-летняя Валиева представила показательный номер под музыку из нового популярного сериала «Уэнсдей».

На турнире Валиева заняла второе место. Она набрала 247,32 балла по сумме двух программ.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Камила Валиева
Ренат Лайшев
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Валиева отреагировала на то, что автор музыки к сериалу «Уэнсдэй» выложил ее показательный номер
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