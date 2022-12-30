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Сегодня, 16:45

Автор музыки к сериалу «Уэнсдэй» Эльфман выложил в соцсети показательный номер Валиевой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к сериалу «Уэнсдэй», оценил показательный номер российской фигуристки Камилы Валиевой.

Эльфман в своей соцсети опубликовал видео выступления Валиевой на чемпионате России, отметил 16-летнюю фигуристку, добавил картинку с олимпийскими кольцами и главной героиней сериала «Уэнсдэй».

Композитор Дэнни Эльфман выложил выступление Валиевой. Фото Скриншот, Соцсети
Композитор Дэнни Эльфман выложил выступление Валиевой.
Скриншот, Фото Соцсети

На чемпионате России в Красноярске Валиева заняла второе место, она набрала 247,32 балла по сумме короткой и произвольной программ. Первой стала Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.

Камила Валиева. Валиева взорвала интернет показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы и другие иностранцы в восторге от Камилы
Фигурное катание
Камила Валиева
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