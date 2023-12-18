Фигурист Ангелопол рассказал, как боялся выйти из дома из-за буллинга

Победитель финала «Гран-при» Валерий Ангелопол в интервью «СЭ» поделился подробностями того, как переживал обвинения экс-партнерши Василисы Кагановской в требовании содержать партнера.

— Я сижу в компании своих друзей, встретились, пообщались, и в какой-то момент мне присылают этот пост и тут же начинают звонить массово. 40 звонков или типа того. Вероятно, кто-то слил мой телефон. Была еще такая фигня — начали приходить СМС с кодами, когда входишь в какой-нибудь аккаунт или покупку в магазине делаешь.

— Вообще это означает попытку взлома.

— Не знаю, но каких только кодов ни приходило — мебель, стройматериалы, стоматологи! Пришлось заблокировать номер на время. Следующий этап — кто-то кидает 50 копеек на карту и начинает оставлять сообщения — мол, это тебе от бывших фанатов. Я не понимал вообще, что происходит. А когда пост прочитал — понял.

— Не думаешь, что стоило выступить и представить контраргументы?

— А чего мне с ними воевать? Мы не на фронте. Каждый делает то, что хочет. Я не хотел это все выносить до последнего. У меня не было цели опровергнуть, пожаловаться, просто мне задавали вопросы в интервью — я отвечал. Раз спросили, надо ответить.

В тот вечер мы были в ресторане на Китай-городе, и я реально очень боялся выйти на улицу. Потому что именно там меня часто узнавали. Мне звонит мама, говорит, давай приезжай. Я говорю — нет, я сижу уже в ресторане, людей внутри немного, а на улице на Китай-городе всегда толпа, сам знаешь. Я думал — все, слежка за мной идет. Прикиньте — тебе написывают, звонят без остановки.

В общем, мы с друзьями и девушкой прыгнули в такси и полетели к маме на район. Там меня долго успокаивали, какое-то время вообще не выходил из дома, боялся. Друг у меня остался жить на пару дней. Родители заставляли выключить телефон. Когда начинаешь это читать — забываешь, где находишься, загоняешь себя и не можешь остановиться. А люди у нас очень злые, к сожалению, уж не знаю, почему так случилось. Потом потихоньку начал выходить на улицу — сначала по вечерам-ночам. На прокаты сборной в сентябре заставляло прийти все мое окружение.