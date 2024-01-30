ВАДА удаленно контролировало расследование РУСАДА по делу Валиевой

Департамент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) удаленно контролировал расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дела фигуристки Камилы Валиевой относительно возможного влияния ее персонала.

«В этом деле есть два этапа. На первом этапе независимый отдел разведки и расследований ВАДА должен был наблюдать и контролировать расследование РУСАДА по вопросу, какую роль, если таковая имелась, в этом деле сыграл вспомогательный персонал спортсмена. Эта задача усложнялась тем, что отдел разведки и расследований ВАДА не смог приехать в Россию и поэтому осуществлял надзор дистанционно», — приводит РИА Новости заявление ВАДА.

В организации отметили, что теперь ВАДА тщательно изучит решение CAS и посмотрит, «открывает ли оно какие-либо дальнейшие возможные направления». Сообщается, что этим вопросом займутся следователи департамента расследований и разведки ВАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине после аннулирования результатов 17-летней спортсменки.