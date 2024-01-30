Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 19:32

Тарасова хочет знать имена людей, которые не смогли защитить Валиеву в CAS

Тарасова раскритиковала людей, защищавших Валиеву в CAS
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала адвокатов российской фигуристки Камилы Валиевой после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

«Нас никто не спрашивает — удовлетворяет нас этот результат или нет. Мы не отстаивали Камилу как следует, позволили издеваться над девочкой. Кто ее защищал? Фамилии, имена, отчества? Это вопрос государственной важности. Кто из лучших адвокатов нашей страны там был, кто? Вот мы и получили» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Камила Валиева. У Валиевой отберут 10 медалей. Кому они достанутся?

После вынесения решения CAS соощил, что комиссия организации пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине после аннулирования результатов Валиевой (20 баллов за победы в короткой и произвольной программах).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
2
Читайте также
В России появился новый отечественный автобренд XCITE
Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
СМИ узнали о предложении Зеленского уйти Залужному в отставку без должности взамен
Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
НОК Канады обсуждает с федерацией фигурного катания возможность обжалования решения ISU
ВАДА удаленно контролировало расследование РУСАДА по делу Валиевой
Синицина нецензурно отреагировала на решение ISU по России
Ласицкене: «Шансов выступить на Олимпиаду-2024 в Париже нет»
Галлямов — о лишении олимпийского золота: «Физической медали у нас не было. Как отобрать то, чего нет?»
Журова назвала политизированным решение ISU о лишении России золотых медалей Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВАДА удаленно контролировало расследование РУСАДА по делу Валиевой

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости