Тарасова хочет знать имена людей, которые не смогли защитить Валиеву в CAS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала адвокатов российской фигуристки Камилы Валиевой после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

«Нас никто не спрашивает — удовлетворяет нас этот результат или нет. Мы не отстаивали Камилу как следует, позволили издеваться над девочкой. Кто ее защищал? Фамилии, имена, отчества? Это вопрос государственной важности. Кто из лучших адвокатов нашей страны там был, кто? Вот мы и получили» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

После вынесения решения CAS соощил, что комиссия организации пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине после аннулирования результатов Валиевой (20 баллов за победы в короткой и произвольной программах).