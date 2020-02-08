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Допинг

«Попала по ошибке». Воду с россиянином-допингером убрали из продажи

13:58
Валерий Борчин. Фото Алексей Иванов
Валерий Борчин. Фото Алексей Иванов
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Представители Ледового дворца в Саранске объяснили корреспонденту «СЭ», как в продажу попала вода с изображением дисквалифицированного за допинг ходока Валерия Борчина. Она продавалась в автомате во время юниорского первенства России по фигурному катанию.

Сегодня воды с Борчиным нигде во дворце уже не было.

— По ошибке попала партия из старой расфасовки, сейчас такая, разумеется, уже не производится. Мы выясним, как так вышло, что заправили автомат этой продукцией. Ошибку устранили, заменили на воду из другой партии, — рассказали в дирекции. (Дмитрий Кузнецов)

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