«Попала по ошибке». Воду с россиянином-допингером убрали из продажи

Представители Ледового дворца в Саранске объяснили корреспонденту «СЭ», как в продажу попала вода с изображением дисквалифицированного за допинг ходока Валерия Борчина. Она продавалась в автомате во время юниорского первенства России по фигурному катанию.

Очень интересная вода продаётся на юниорском первенстве России по фигурному катанию. С ходоком Валерием Борчиным на этикетке. Для справки — он дисквалифицирован на 8 лет за допинг и попадался на нем не единожды.



Это к вопросу о наличии/отсутствии допинг-культуры в России. pic.twitter.com/ldFc0puRUi — Lublineс93 (@Lublinec931) February 6, 2020

Сегодня воды с Борчиным нигде во дворце уже не было.

— По ошибке попала партия из старой расфасовки, сейчас такая, разумеется, уже не производится. Мы выясним, как так вышло, что заправили автомат этой продукцией. Ошибку устранили, заменили на воду из другой партии, — рассказали в дирекции. (Дмитрий Кузнецов)