В фойе Ледового дворца в Саранске во время первенства России среди юниоров по фигурному катанию продается вода местного производителя, на которой изображен российский ходок Валерий Борчин.

Он представлен как «чемпион мира и олимпийский чемпион по спортивной ходьбе», хотя чемпионом мира не является. Все его результаты с август 2009-го по октябрь 2012 года были аннулированы, а сам спортсмен дисквалифицирован РУСАДА на 8 лет за нарушение аетидопинговых правил.

В ?2005-2006 он отбывал за прием эфедрина, после чего спортсмену была вынесена дисквалификация на основе данных биологического паспорта. «Я выбираю здоровье!» — «говорит» Борчин с этикетки бутылки. (Дмитрий Кузнецов)