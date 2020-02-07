«Я выбираю здоровье». На юниорском ЧР продают воду с изображением
дисквалифицированного за допинг россиянина
В фойе Ледового дворца в Саранске во время первенства России среди юниоров по фигурному катанию продается вода местного производителя, на которой изображен российский ходок Валерий Борчин.
Он представлен как «чемпион мира и олимпийский чемпион по спортивной ходьбе», хотя чемпионом мира не является. Все его результаты с август 2009-го по октябрь 2012 года были аннулированы, а сам спортсмен дисквалифицирован РУСАДА на 8 лет за нарушение аетидопинговых правил.
В ?2005-2006 он отбывал за прием эфедрина, после чего спортсмену была вынесена дисквалификация на основе данных биологического паспорта. «Я выбираю здоровье!» — «говорит» Борчин с этикетки бутылки. (Дмитрий Кузнецов)
Очень интересная вода продаётся на юниорском первенстве России по фигурному катанию. С ходоком Валерием Борчиным на этикетке. Для справки — он дисквалифицирован на 8 лет за допинг и попадался на нем не единожды.— Lublineс93 (@Lublinec931) February 6, 2020
Это к вопросу о наличии/отсутствии допинг-культуры в России. pic.twitter.com/ldFc0puRUi