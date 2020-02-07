ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Допинг

«Я выбираю здоровье». На юниорском ЧР продают воду с изображением
дисквалифицированного за допинг россиянина

16:43
Валерий Борчин. Фото Александр Вильф
Валерий Борчин. Фото Александр Вильф
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В фойе Ледового дворца в Саранске во время первенства России среди юниоров по фигурному катанию продается вода местного производителя, на которой изображен российский ходок Валерий Борчин.

Он представлен как «чемпион мира и олимпийский чемпион по спортивной ходьбе», хотя чемпионом мира не является. Все его результаты с август 2009-го по октябрь 2012 года были аннулированы, а сам спортсмен дисквалифицирован РУСАДА на 8 лет за нарушение аетидопинговых правил.

В ?2005-2006 он отбывал за прием эфедрина, после чего спортсмену была вынесена дисквалификация на основе данных биологического паспорта. «Я выбираю здоровье!» — «говорит» Борчин с этикетки бутылки. (Дмитрий Кузнецов)

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