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Сегодня, 10:26

В российских танцах образовалась пара Пасечник/Чиризано

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Как стало известно «СЭ», фигурист Дарио Чиризано вернулся в Россию после попытки сменить спортивное гражданство с российского на итальянское и отказа российской федерации.

Чиризано в течение сезона тренировался в Монреале и Италии и встал в пару с чешкой Денизой Цимловой. Однако ни в сборную Чехии, ни в сборную Италии перейти Чиризано не разрешила Федерация фигурного катания России.

В начале сезона после распада нескольких российских пар Чиризано, по нашей информации, вернулся в Москву, чтобы найти варианты в России. Сейчас он встал в пару с Елизаветой Пасечник, от которой ушел Максим Некрасов. Пока фигуристы пробуются у Анжелики Крыловой, но с большой вероятностью останутся тренироваться в этой же группе. Интересно, что Кагановская/Некрасов также готовятся к сезону у Крыловой. Также серебряная призерка Олимпиады-1998 тренирует пару Морозов/Еременко.

Фигурное катание
Елизавета Пасечник / Максим Некрасов
Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
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