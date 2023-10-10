В российских танцах образовалась пара Пасечник/Чиризано

Как стало известно «СЭ», фигурист Дарио Чиризано вернулся в Россию после попытки сменить спортивное гражданство с российского на итальянское и отказа российской федерации.

Чиризано в течение сезона тренировался в Монреале и Италии и встал в пару с чешкой Денизой Цимловой. Однако ни в сборную Чехии, ни в сборную Италии перейти Чиризано не разрешила Федерация фигурного катания России.

В начале сезона после распада нескольких российских пар Чиризано, по нашей информации, вернулся в Москву, чтобы найти варианты в России. Сейчас он встал в пару с Елизаветой Пасечник, от которой ушел Максим Некрасов. Пока фигуристы пробуются у Анжелики Крыловой, но с большой вероятностью останутся тренироваться в этой же группе. Интересно, что Кагановская/Некрасов также готовятся к сезону у Крыловой. Также серебряная призерка Олимпиады-1998 тренирует пару Морозов/Еременко.