Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что будет принимать участие в шоу серебряного призера Игр Ильи Авербуха «Письма любви» в 2024 году.

«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу «Письма любви», скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», — приводит ТАСС слова Авербуха.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи, фигурист появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. В сентябре Авербух сообщил, что Костомаров примет участие в его ледовом шоу, которое пройдет в декабре. Вечер будет посвящен юбилею серебряного призера Олимпийских Игр.