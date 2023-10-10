Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:26

Свищев считает, что ISU продлил санкции к российским спортсменам из-за боязни конкуренции

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решении Международного союза конькобежцев (ISU) не снимать санкции с российских фигуристов.

«Во-первых, идет суд у Камилы Валиевой, — цитирует Свищева ТАСС. — Отстранение может быть неким сигналом для арбитров. Во-вторых, они боятся конкуренции. Наши внутренние чемпионаты гораздо зрелищнее, техничнее и гораздо сложнее, чем нынешние чемпионаты мира и другие турниры. Без россиян им сейчас легче получить призовые места, потому что наши фигуристы наголову выше всех».

Елизавета Туктамышева. Российских фигуристов снова послали. ISU нас не хочет слышать — и вот почему

9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров, которое было принято весной 2022 года. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Дмитрий Свищев
1
Читайте также
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Bloomberg указало на конец эпохи Pax Americana из-за ситуации в Израиле
В США рассказали о незаметном оружии России на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российских фигуристов снова послали. ISU нас не хочет слышать — и вот почему
Бойцы смогут выходить с флагом России на шоу UFC. Дана Уайт заявил, что ему плевать на мнение общественности
Тарасова призвала допустить всех российских фигуристов к международным соревнованиям: «Будем смотреть, кто за нас замолвит слово»
Президент СКР Гуляев: «Все федерации зимнего спорта смотрят на МОК, как школьники на учителя»
Тарасова резко отреагировала на решение ISU продлить отстранение россиян: «Будь они прокляты!»
Королевский футбольный союз Нидерландов изучает вопрос о допуске российских сборных до 17 лет к соревнованиям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роднина: «В ISU доминируют американцы и канадцы, которые не любят нас»

В российских танцах образовалась пара Пасечник/Чиризано
Новости
RSS RSS
Все новости