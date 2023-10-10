Свищев считает, что ISU продлил санкции к российским спортсменам из-за боязни конкуренции

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решении Международного союза конькобежцев (ISU) не снимать санкции с российских фигуристов.

«Во-первых, идет суд у Камилы Валиевой, — цитирует Свищева ТАСС. — Отстранение может быть неким сигналом для арбитров. Во-вторых, они боятся конкуренции. Наши внутренние чемпионаты гораздо зрелищнее, техничнее и гораздо сложнее, чем нынешние чемпионаты мира и другие турниры. Без россиян им сейчас легче получить призовые места, потому что наши фигуристы наголову выше всех».

9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров, которое было принято весной 2022 года. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.