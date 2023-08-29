Тарасова выразила надежду, что с пропавшей фигуристкой все в порядке: «Слежу за новостями»

Тарасова надеется, что с пропавшей фигуристкой Горбачевой все в порядке

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

«Слежу на новостями. Надежда, что с ней все в порядке? Ну как в порядке, если ее вещи нашли на пляже? Тем не менее надеемся, что Алину найдут. Надеемся», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что вещи российской фигуристки Алины Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной.

16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.