Захарова прокомментировала отстранение Валиевой на четыре года по решению CAS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» прокомментировала отстранение фигуристки Камилы Валиевой от соревнований на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Это история, которая вообще, мне кажется, может стать особой главой в развале мирового спорта. Все же сопряжено не со случайностью, даже не с нечистоплотной конкуренцией. Это пример выбивания спортсмена всеми доступными и недоступными способами — просто ради того, чтобы уничтожить человека. Это очень важно, мы же помним ту кампанию травли, которая обрушилась на Камилу», — сказала Захарова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Валиевой теперь также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.