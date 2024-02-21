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21 февраля, 09:15

Захарова — о дисквалификации Валиевой: «Это пример выбивания спортсмена всеми доступными и недоступными способами»

Захарова прокомментировала отстранение Валиевой на четыре года по решению CAS
Микеле Антонов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» прокомментировала отстранение фигуристки Камилы Валиевой от соревнований на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Это история, которая вообще, мне кажется, может стать особой главой в развале мирового спорта. Все же сопряжено не со случайностью, даже не с нечистоплотной конкуренцией. Это пример выбивания спортсмена всеми доступными и недоступными способами — просто ради того, чтобы уничтожить человека. Это очень важно, мы же помним ту кампанию травли, которая обрушилась на Камилу», — сказала Захарова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Валиевой теперь также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Камила Валиева. «Дисквалификация Валиевой может стать главой в развале мирового спорта». Мария Захарова — о дискриминации российских атлетов

Камила Валиева
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