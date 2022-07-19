В Китае планируют устроить шоу с участием Щербаковой, Трусовой и Валиевой

Директор компании Beijing Global Dynamic Media Линь Цзюнь заявил, что планируется организовать турне по Китаю с участием российских фигуристок Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

«Мы активно планируем турне российских спортсменов, таких как Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в Китае, что на самом деле будет очень выгодно для них в будущем.

Мы надеемся, что Щербакова, Трусова и Валиева смогут вскоре приехать в Китай для участия в ледовом шоу, чтобы исполнить желание многочисленных поклонников и дать им возможность вживую увидеть выступления российских фигуристок, ведь они катаются невероятно красиво и впечатляюще», — приводит слова директора компании РИА «Новости Спорт».

Щербакова — олимпийская чемпионка Пекина-2022. Трусова на Играх в Китае стало второй в турнире одиночниц, а Валиева выиграла золото в командном турнире.