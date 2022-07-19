Юдзуру Ханю объявил о завершении спортивной карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Юдзуру Ханю объявил о завершении спортивной карьеры.

О своем решении спортсмен объявил на специальной пресс-конференции. Он отметил, что далее планирует выступать как профессиональный фигурист.

Ханю — двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

В минувшем сезоне японец занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Также он первым в истории предпринял попытку исполнить аксель в четыре с половиной оборота на официальных соревнованиях.