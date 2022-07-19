Кацалапов рассказал, что готовится к выступлению в новом ледовом шоу

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал, что готовится к выступлению в новом ледовом шоу.

«Скоро дебют в новом спектакле, боевой настрой!» — написал Кацалапов в соцсетях.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.