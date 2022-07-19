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Сегодня, 07:17

Кацалапов рассказал, что готовится к выступлению в новом ледовом шоу

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал, что готовится к выступлению в новом ледовом шоу.

«Скоро дебют в новом спектакле, боевой настрой!» — написал Кацалапов в соцсетях.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.

Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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