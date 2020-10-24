В финале турнира в Остраве сыграют Соболенко и Азаренко
18:28
Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в финал турнира в Остраве. Теннисистки обыграли Дженнифер Брэди и Марию Саккари.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Виктория Азаренко (Белоруссия, 4) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 6:3
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Дженнифер Брэди (США) — 6:4, 6:4
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