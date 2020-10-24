ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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В финале турнира в Остраве сыграют Соболенко и Азаренко

18:28

Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в финал турнира в Остраве. Теннисистки обыграли Дженнифер Брэди и Марию Саккари.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия, 4) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Дженнифер Брэди (США) — 6:4, 6:4

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