Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:33

Контрольные прокаты российских фигуристов запланированы на сентябрь в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о планах проведения открытых прокатов фигуристов в конце сентября в Москве.

«Открытые прокаты, безусловно, будут. Мы сохраняем традиционную схему подготовки сборной и проведения основных соревнований. Ориентируемся, что в конце сентября в Москве пройдут контрольные прокаты», — сказал Коган.

Международный союз конькобежцев (ISU) 25 апреля объявил об отмене этапа «Гран-при» по фигурному катанию в России, который был запланирован на 25-27 ноября.

Еще в начале марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Фигурное катание
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФФККР рассказали о ходе работы по восстановлению прав российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости