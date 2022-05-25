Контрольные прокаты российских фигуристов запланированы на сентябрь в Москве

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о планах проведения открытых прокатов фигуристов в конце сентября в Москве.

«Открытые прокаты, безусловно, будут. Мы сохраняем традиционную схему подготовки сборной и проведения основных соревнований. Ориентируемся, что в конце сентября в Москве пройдут контрольные прокаты», — сказал Коган.

Международный союз конькобежцев (ISU) 25 апреля объявил об отмене этапа «Гран-при» по фигурному катанию в России, который был запланирован на 25-27 ноября.

Еще в начале марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.