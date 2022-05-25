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Сегодня, 18:28

Горшков — о Забияко: «Заявлений недостаточно, нужен запрос от национальной федерации Канады»

Горшков отреагировал на новость о том, что Забияко может выступать за Канаду
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что фигуристка Наталья Забияко может возобновить профессиональную карьеру под флагом Канады.

«Все начинается с обратной стороны. Информация о ее планах значительно опередила официальную информацию. Мы ничего не знаем, для нас это было не то чтобы гром с ясного неба, но то, что мы не слышали. Как может развиваться ситуация? Заявления недостаточно. Чтобы начать о чем-то говорить, надо получить запрос от той национальной федерации [Канады]. Сослагательное наклонение здесь не стоит применять», — рассказал Горшков.

Забияко представляла Россию с 2014 года. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпиады-2018 Пхенчхане, бронзовой медалисткой ЧМ-2019, а также победительницей двух этапов Гран-при. В феврале 2020-го Забияко объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем у партнера.

Фигурное катание
Наталья Забияко/ Александр Энберт
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