В ФФККР отреагировали на информацию о переломе Дарьи Усачевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что у россиянки Дарьи Усачевой предварительно диагностирован вертельный перелом бедра. Ранее об этом сообщал matchtv.ru.

«У Дарьи Усачевой перелом бедра? Мне ничего об этом неизвестно. Пока сказать нечего. Да, у нее травма. Характер травмы? А какая в этом разница? За спортсменку нужно болеть», — сказал Горшков «СЭ».

12 ноября 15-летняя Усачева упала во время разминки и из-за травмы снялась с соревнований.

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на «Гра-при Японии» NHK Trophy. За свой прокат она набрала 76,56 балла. Второй стала ее соотечественница Мана Кавабе с результатом 73,88. Замкнула тройку кореянка Янг Ю (68,08).