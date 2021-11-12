Слуцкая отреагировала на снятие Усачевой с «Гран-при Японии» из-за травмы
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая отреагировала на травму Дарьи Усачевой, из-за которой фигуристка снялась с «Гран-при Японии».
«Грустно и очень плохо, что Дарья Усачёва получила травму на соревнованиях в Японии. Желаю ей скорейшего выздоровления. Думаю, на сегодняшний день Дарья не является главным претендентом на участие в Олимпийских играх. Сейчас ей очень важно восстановиться и идти дальше от старта к старту», — цитирует «Чемпионат» Слуцкую.
Сегодня, 12 ноября 15-летняя Усачева получила травму на раскатке перед короткой программой «Гран-при Японии» и снялась с соревнований.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4511149-sluckaya-o-travme-usachyovoj-dumayu-darya-ne-yavlyaetsya-glavnym-pretendentom-na-uchastie-v-oi.html
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