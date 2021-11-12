Слуцкая отреагировала на снятие Усачевой с «Гран-при Японии» из-за травмы

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая отреагировала на травму Дарьи Усачевой, из-за которой фигуристка снялась с «Гран-при Японии».

«Грустно и очень плохо, что Дарья Усачёва получила травму на соревнованиях в Японии. Желаю ей скорейшего выздоровления. Думаю, на сегодняшний день Дарья не является главным претендентом на участие в Олимпийских играх. Сейчас ей очень важно восстановиться и идти дальше от старта к старту», — цитирует «Чемпионат» Слуцкую.

Сегодня, 12 ноября 15-летняя Усачева получила травму на раскатке перед короткой программой «Гран-при Японии» и снялась с соревнований.