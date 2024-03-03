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3 марта, 20:19

Устенко — о Кубке Первого канала: «Только положительные эмоции. У нас замечательная команда»

Алина Савинова
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Фигурист Евгений Устенко поделился впечатлениями от выступления на Кубке Первого канала.

«Только положительные эмоции. У нас замечательная команда. Мы — красные пираты. Елизавета Туктамышева придумала прекрасное название, надеюсь, что команда нами довольна. После проката ребята нас хвалили, за это им большое спасибо», — приводит Sport24 слова Устенко.

Также он ответил на вопрос о том, что было самым сложным при распределении обязанностей между членами команды.

«Конечно же танцы, это было самое сложное. Не могу разглашать всей тайны. На самом деле, просто все считали, как и другие команды. Приняли решение, что Лиза с Егором прокатают короткий танец, а мы — произвольный», — добавил фигурист.

Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграла Кубок Первого канала со 129 баллами. Команда Туктамышевой стала второй (121), коллектив Алины Загитовой — третий (120).

Источник: Sport24
Фигурное катание
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